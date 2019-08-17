Нападение на мечеть в Норвегии: стрелок признался полиции в содеянном

“Он признает фактические обстоятельства. Но он еще не занял позицию относительно уголовной ответственности. Его объяснение является важной частью продолжающегося расследования”, — отметил представитель полиции Пол-Фредрик Йорт Краби.

Сначала 21-летний задержанный отказался разговаривать с полицией, но теперь он согласился на допрос. “У меня сложилось впечатление, что он совершенно добровольно решил сделать это. Он хочет дать объяснения и почувствовал, что был готов к этому сейчас”, — объяснила его адвокат Унний Фрис.

Напомним, 10 августа около 17:30 по киевскому времени в мечети исламского центра Ан-Нур (коммуна Берум, около 5 км от Осло) произошла стрельба, пострадал один человек. 21-летний подданный Норвегии Мансхаус был задержан на месте, а через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов также обнаружили тело сводной сестры стрелка в одном из домов в Берум недалеко от места совершения нападения. Полицейская служба безопасности (контрразведка Норвегии) была предупреждена о деятельности Мансхауса в Сети год назад, однако не нашла оснований для наблюдения за ним.

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По постановлению суда стрелок арестован в месяц, но сам он не признавал своей вины и требовал освобождения. Согласно сообщениям норвежских СМИ, подтвержденным полицией, примерно в 2:00 к нападению на мечеть от имени Мансхауса в социальных сетях была размещена публикация, в которой автор одобрительно отзывался о теракте в мечетях новозеландского Крайстчерча в марте этого года, когда погибли 50 человек. Кроме того, по данным полиции, обвиняемый открыто высказывал в соцсетях приверженность праворадикальных идей и симпатии к террористу Андерсу Брейвику, а также к стрелку, который убил 3 августа 22 человека в Техасе, и Квислинг — главе коллаборационистского правительства Норвегии в период оккупации нацистской Германией.