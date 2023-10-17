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Атака на лікарню Гази “безпрецедентна” за масштабом — ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила у вівторок, що атака на лікарню Аль-Ахлі аль-Арабі на півночі сектора Газа, в результаті якого загинули сотні людей, бла “безпрецедентною за масштабом”. Заяву вдідомства цитує Reuters, передає УНН.

Атака на лікарню Гази “безпрецедентна” за масштабом — ВООЗ

Цитата

“Ця атака є безпрецедентною за масштабом”, — сказав Річард Піперкорн, представник ВООЗ на Західному березі річки Йордан і Газі.

Деталі

Цей удар вже охрестили найбільш кривавим інцидентом у Газі від початку Ізраїльсько-Палестинського конфлікту, що почався 7 жовтня, із нападу ХАМАСу на Ізраїль.

За даними регіонального директора ВООЗ Ахмеда Аль-Мандхарі під час удару в лікарні були пацієнти, медичні працівники та внутрішньо переміщені особи. Керівництво лікарні допускало атаку по їхньому медичному закладу, однак підготуватись до неї не мали змоги.

“Лікарня була однією з 20 на півночі сектора Газа, які отримали наказ про евакуацію від ізраїльських військових. ... Наказ про евакуацію було неможливо виконати, враховуючи поточну небезпеку, критичний стан багатьох пацієнтів і відсутність машин швидкої допомоги, персоналу, ліжок системи охорони здоров’я та альтернативного притулку для переміщених осіб”, — заявив Ахмед Аль-Мандхарі, регіональний директор ВООЗ для Східного Середземномор’я.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як евакуюють людей із обстріляної лікарні у Газі — Reuters

Нагадаємо

У вівторок ввечері органи охорони здоров’я Сектора Гази повідомили, через удар по лікарні Аль-Ахлі загинули щонайменше 300 осіб, і ще кілька сотень зазнали поранень. ХАМАС заявив, що жертвами удару в основному стали переміщені особи. Серед загиблих були пацієнти, жінки та діти. У цьому ударі вони звинуватили Ізраїль.

Водночас збройні сили Ізраїлю відкинули відповідальність за цю атаку. Вони заявили, що за даними їхньої військової розвідки лікарня потрапила під удар ракети ісламістської терористичної групи — Палестинського ісламського джихаду, які невдало її запустили.

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