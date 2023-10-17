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Атака больницы в Газе "беспрецедентна" по масштабу — ВОЗ

Киев • УНН

 • 517332 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила во вторник, что атака на больницу Аль-Ахли аль-Араби на севере сектора Газа, в результате которого погибли сотни людей, была “беспрецедентной по масштабу”. Заявление ведомства цитирует Reuters, передает УНН.

Атака больницы в Газе "беспрецедентна" по масштабу — ВОЗ

Цитата

“Эта атака является беспрецедентной по масштабу”, — сказал Ричард Пиперкорн, представитель ВОЗ на Западном берегу реки Иордан и в Газе.

Детали

Этот удар уже окрестили самым кровавым инцидентом в Газе с начала Израильско-Палестинского конфликта, начавшегося 7 октября, с нападения ХАМАСа на Израиль.

По данным регионального директора ВОЗ Ахмеда Аль-Мандхари во время удара в больнице были пациенты, медицинские работники и внутренне перемещенные лица. Руководство больницы допускало атаку по их медицинскому учреждению, однако подготовиться к ней не имели возможности.

“Больница была одной из 20 на севере сектора Газа, которые получили приказ об эвакуации от израильских военных. ... Приказ об эвакуации было невозможно выполнить, учитывая текущую опасность, критическое состояние многих пациентов и отсутствие машин скорой помощи, персонала, коек системы здравоохранения’и альтернативного убежища для перемещенных лиц”, — заявил Ахмед Аль-Мандхари, региональный директор ВОЗ для Восточного Средиземноморья.

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Напомним

Во вторник вечером органы здравоохранения Сектора Газы сообщили, из-за удара по больнице Аль-Ахли погибли по меньшей мере 300 человек, и еще несколько сотен получили ранения. ХАМАС заявил, что жертвами удара в основном стали перемещенные лица. Среди погибших были пациенты, женщины и дети. В этом ударе они обвинили Израиль.

В то же время вооруженные силы Израиля отвергли ответственность за эту атаку. Они заявили, что по данным их военной разведки больница попала под удар ракеты исламистской террористической группы — Палестинского исламского джихада, которые неудачно ее запустили.

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