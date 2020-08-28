Напад на автобус із партактивістами: деталі інциденту

Напад стався біля смт Люботин. Як офіційно повідомили правоохоронці, нападники перекрили дорогу мікроавтобусу з активістами. В офіційному повідомленні йшлося спочатку про одне авто, однак, окрім автомобіля марки Mitsubishi, який і заблокував проїзд, нападники пересувалися на ще на трьох авто. За інформацією співрозмовника УНН, це були автомобілі Volkswagen, Mazda та Porsche.

Також стало відомо, що нападники, окрім травматичної зброї, застосували до потерпілих бити та каміння.



За інформацією УНН, в результаті нападу було четверо постраждалих: троє отримали поранення від пострілів з травматичної зброї (потерпілий 1968 року народження був госпіталізований з травмою плеча, потерпілий 1982 року народження – з травмою передпліччя, а потерпілий 1984 року народження – з травмою голені), крім того, ще один чоловік 1984 року народження був госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку.



Нагадаємо, після нападу на автобус з активістами було введено план "Перехват" та операцію "Сирена", в результаті було затримано 14 підозрюваних у нападі.



Наразі розслідування інциденту триває, правоохоронці встановлюють усі обставини нападу.