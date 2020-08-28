Нападение на автобус с партактивистами: детали инцидента

Нападение произошло возле пгт Люботин. Как официально сообщили правоохранители, нападавшие перекрыли дорогу микроавтобусу с активистами. В официальном сообщении говорилось сначала об одном авто, однако, кроме автомобиля марки Mitsubishi, который и заблокировал проезд, нападавшие передвигались на еще на трех авто. По информации собеседника УНН, это были автомобили Volkswagen, Mazda и Porsche.

Также стало известно, что нападавшие, кроме травматического оружия, применили к потерпевшим биты и камни.



По информации УНН, в результате нападения было четверо пострадавших: трое получили ранения от выстрелов из травматического оружия (потерпевший 1968 года был госпитализирован с травмой плеча, пострадавший 1982 года рождения - с травмой предплечья, а пострадавший 1984 года рождения - с травмой голени), кроме того, еще один мужчина 1984 года рождения был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга.



Напомним, после нападения на автобус с активистами был введен план "Перехват" и операция "Сирена", в результате было задержано 14 подозреваемых в нападении.



Расследование инцидента продолжается, правоохранители устанавливают все обстоятельства нападения.