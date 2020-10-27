Напад акули в Єгипті: у МЗС повідомили про стан українців
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Українці, на яких напала акула під час снорклінгу в Єгипті, досі перебувають в медичному закладі. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.
“За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, постраждалі громадяни України відпочивали у Єгипті з 20 жовтня у місті Шарм-ель-Шейх. Напад акули на них стався 25 жовтня під час підводного плавання („снорклінгу“) у національному заповіднику Рас-Мохаммед, що знаходиться в районі дії офіційної заборони будь-яких видів підводного плавання. Заборона діє з 1 листопада 2019 року”, — повідомили у МЗС.
Зазначається, що постраждалих громадян було терміново доставлено до лікарні Шарм-ель-Шейху, де їм надається необхідна медична допомога.
“Від нападу акули найбільше постраждала дитина, яка перебуває в реанімації, вже перенесла одну з двох запланованих операцій. Постраждалу жінку наразі переведено з відділення інтенсивної терапії до стаціонарної палати. Її стан задовільний”, — інформують дипломати.
У МЗС наголосили, що українське посольство в Єгипті тримає справу на контролі та підтримує постійний зв’язок з рідними постраждалих, адміністрацією медичного закладу та українським туроператором, послугами якого користувалися постраждалі.
Крім того, дипломати вкотре наполегливо рекомендувало громадянам України, які відпочивають у Єгипті, неухильно дотримуватися вимог місцевих органів влади та відповідних застережень представників туроператорів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я.
Як повідомляв УНН, єгипетськими спеціалістами ведеться розслідування нападу на туристів з України акули в районі Рас-Мухаммад.