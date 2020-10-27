Напад акули в Єгипті: у МЗС повідомили про стан українців

ukru
18:06 • 12043 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

14:10 • 55717 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 103767 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 111319 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 113470 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 145344 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124347 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124184 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123609 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107401 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

19 березня, 10:59 • 73949 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

19 березня, 11:04 • 85459 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

19 березня, 11:28 • 102548 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

19 березня, 11:39 • 101309 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 72648 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 56207 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 72648 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 63086 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 145348 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 113095 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 42521 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 52000 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 106054 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 124518 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 124019 перегляди
Актуальне
Напад акули в Єгипті: у МЗС повідомили про стан українців

Напад акули в Єгипті: у МЗС повідомили про стан українців

Київ • УНН

 • 26870 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Українці, на яких напала акула під час снорклінгу в Єгипті, досі перебувають в медичному закладі. Про це УНН повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

“За інформацією Посольства України в Арабській Республіці Єгипет, постраждалі громадяни України відпочивали у Єгипті з 20 жовтня у місті Шарм-ель-Шейх. Напад акули на них стався 25 жовтня під час підводного плавання („снорклінгу“) у національному заповіднику Рас-Мохаммед, що знаходиться в районі дії офіційної заборони будь-яких видів підводного плавання. Заборона діє з 1 листопада 2019 року”, — повідомили у МЗС.

Зазначається, що постраждалих громадян було терміново доставлено до лікарні Шарм-ель-Шейху, де їм надається необхідна медична допомога.

“Від нападу акули найбільше постраждала дитина, яка перебуває в реанімації, вже перенесла одну з двох запланованих операцій. Постраждалу жінку наразі переведено з відділення інтенсивної терапії до стаціонарної палати. Її стан задовільний”, — інформують дипломати.

У МЗС наголосили, що українське посольство в Єгипті тримає справу на контролі та підтримує постійний зв’язок з рідними постраждалих, адміністрацією медичного закладу та українським туроператором, послугами якого користувалися постраждалі.

Крім того, дипломати вкотре наполегливо рекомендувало громадянам України, які відпочивають у Єгипті, неухильно дотримуватися вимог місцевих органів влади та відповідних застережень представників туроператорів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я.

Як повідомляв УНН, єгипетськими спеціалістами ведеться розслідування нападу на туристів з України акули в районі Рас-Мухаммад.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітикаЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92