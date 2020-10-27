Нападение акулы в Египте: в МИД сообщили о состоянии украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Украинцы, на которых напала акула во время снорклинга в Египте, до сих пор находятся в медицинском учреждении. Об этом УНН сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.
"По информации Посольства Украины в Арабской Республике Египет, пострадавшие граждане Украины отдыхали в Египте с 20 октября в городе Шарм-эль-Шейх. Нападение акулы на них произошло 25 октября во время подводного плавания ("снорклинга") в национальном заповеднике Рас-Мохаммед, который находится в районе действия официального запрета любых видов подводного плавания. Запрет действует с 1 ноября 2019 года", - сообщили в МИД.
Отмечается, что пострадавших граждан был срочно доставлено в больницу Шарм-эль-Шейха, где им оказывается необходимая медицинская помощь.
"От нападения акулы больше всего пострадал ребенок, который находится в реанимации, уже перенес одну из двух запланированных операций. Пострадавшую женщину пока переведено из отделения интенсивной терапии в стационарную палату. Ее состояние удовлетворительное", - информируют дипломаты.
В МИД отметили, что украинское посольство в Египте держит дело на контроле и поддерживает постоянную связь с родными пострадавших, администрацией медицинского учреждения и украинским туроператором, услугами которого пользовались пострадавшие.
Кроме того, дипломаты еще раз настойчиво рекомендуют гражданам Украины, которые отдыхают в Египте, неуклонно соблюдать требования местных органов власти и соответствующих предостережений представителей туроператоров.
Напомним, ранее стало известно, что в Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья.
Как сообщал УНН, египетскими специалистами ведется расследование нападения на туристов из Украины акулы в районе Рас-Мухаммад.