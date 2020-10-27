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У Єгипті розслідують обставини нападу акули на туристів з України

У Єгипті розслідують обставини нападу акули на туристів з України

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спеціалістами ведеться розслідування нападу на туристів з України акули в районі Рас-Мухаммад. Про це повідомляє Міністерство навколишнього середовища Єгипту, передає УНН.

“Міністерство навколишнього середовища наразі проводить всі необхідні розслідування для з’ясування обставин події відповідно до міжнародних протоколів в цьому питанні, щоб визначити причини, які могли викликати цю подію”, — повідомили у відомстві.

За даними міністерства, внаслідок нападу акули травми отримали троє людей, вони були доставлені в лікарню для надання необхідної першої допомоги.

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я, 12-річний хлопчик досі в реанімації.

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