У Єгипті розслідують обставини нападу акули на туристів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Спеціалістами ведеться розслідування нападу на туристів з України акули в районі Рас-Мухаммад. Про це повідомляє Міністерство навколишнього середовища Єгипту, передає УНН.
“Міністерство навколишнього середовища наразі проводить всі необхідні розслідування для з’ясування обставин події відповідно до міжнародних протоколів в цьому питанні, щоб визначити причини, які могли викликати цю подію”, — повідомили у відомстві.
За даними міністерства, внаслідок нападу акули травми отримали троє людей, вони були доставлені в лікарню для надання необхідної першої допомоги.
Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що в Єгипті на відпочинку від нападу акули серйозно постраждала українська сім’я, 12-річний хлопчик досі в реанімації.