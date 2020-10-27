В Египте расследуют обстоятельства нападения акулы на туристов из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Специалистами ведется расследование нападения на туристов из Украины акулы в районе Рас-Мохаммед. Об этом сообщает Министерство окружающей среды Египта, передает УНН.
"Министерство окружающей среды в настоящее время проводит все необходимые расследования для выяснения обстоятельств происшествия в соответствии с международными протоколами в этом отношении, чтобы определить причины, которые могли вызвать это событие", - сообщили в ведомстве.
По данным министерства, в результате нападения акулы травмы получили три человека, они были доставлены в больницу для оказания необходимой первой помощи.
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что в Египте на отдыхе от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, 12-летний мальчик до сих пор в реанимации.