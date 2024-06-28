Намагався вибратися під час відключення світла: на Київщині чоловік загинув, впавши в шахту ліфта
Київ • УНН
66-річний чоловік загинув, впавши в шахту ліфта у Вишневому Київської області, коли намагався вибратися із застряглого ліфта під час відключення електроенергії, не дочекавшись екстрених служб.
У Вишневому на Київщині чоловік намагався самостійно вибратися з ліфта, який зупинився під час відключення світла, але зірвався і впав у шахту ліфта, після чого помер у кареті швидкої допомоги, повідомили у п'ятницю у ГУНП в області, пише УНН.
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"28 червня, близько 12:55, до поліції надійшло повідомлення про те, що в багатоквартирному будинку чоловік зірвався в шахту ліфта з висоти приблизно 5-го поверху", - ідеться у повідомленні.
Як вказано, постраждалого дістали рятувальники та медики. "Йому надали медичну допомогу. 66-річний громадянин був у свідомості, однак по дорозі в лікарню помер у кареті швидкої допомоги", - повідомили у поліції.
"Як попередньо встановили на місці правоохоронці, кабіна ліфта, у якій їхав чоловік, зупинилась між поверхами під час відключення світла. Загиблий самостійно відкрив ліфт, не дочекавшись приїзду екстрених служб. Внаслідок чого зірвався в шахту ліфта", - зазначили у поліції.
Поліцейські встановлюють обставини інциденту.
"Поліція Київщини закликає до обережності та пильності під час стабілізаційних відключень! Якщо ви опинилися у ліфті, й зникла електроенергія, не намагайтесь самостійно покинути кабіну, обовʼязково дочекайтесь приїзду служб!" - наголосили у поліції.
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