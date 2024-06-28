В Вишневом Киевской области мужчина пытался самостоятельно выбраться из лифта, который остановился во время отключения света, но сорвался и упал в шахту лифта, после чего умер в карете скорой помощи, сообщили в пятницу в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

"28 июня, около 12:55, в полицию поступило сообщение о том, что в многоквартирном доме мужчина сорвался в шахту лифта с высоты примерно 5-го этажа", - говорится в сообщении.

Как указано, пострадавшего достали спасатели и медики. "Ему оказали медицинскую помощь. 66-летний гражданин был в сознании, однако по дороге в больницу скончался в карете скорой помощи", - сообщили в полиции.

"Как предварительно установили на месте правоохранители, кабина лифта, в которой ехал мужчина, остановилась между этажами во время отключения света. Погибший самостоятельно открыл лифт, не дождавшись приезда экстренных служб. В результате чего сорвался в шахту лифта", - отметили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента.

"Полиция Киевщины призывает к осторожности и бдительности во время стабилизационных отключений! Если вы оказались в лифте, и исчезла электроэнергия, не пытайтесь самостоятельно покинуть кабину, обязательно дождитесь приезда служб!" - отметили в полиции.

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