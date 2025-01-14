Наймасовіший удар по військових об’єктах рф: ЗМІ показали наслідки атаки на НПЗ у Саратові

Українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня, які є у розпорядженні "Схем", передає УНН.

За даними ЗМІ, російський НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.

За даними джерела Радіо Свобода в СБУ, в ніч з 13 на 14 січня далекобійні дрони СБУ та Сил оборони здійснили атаку на низку російських стратегічних об’єктів, серед яких згаданий Саратовський НПЗ, а також Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів (ФАБ, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" та Брянський хімічний завод.

Додамо

Як повідомили у Генштабі, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.