Наймасовіший удар по військових об’єктах рф: ЗМІ показали наслідки атаки на НПЗ у Саратові
Київ • УНН
Українські дрони пошкодили два резервуари на Саратовському нафтопереробному заводі, що підтверджують супутникові знімки. Також було атаковано інші стратегічні об'єкти рф на відстані до 1100 км.
Українські дрони уразили щонайменше два резервуари Саратовського нафтопереробного заводу. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня, які є у розпорядженні "Схем", передає УНН.
За даними ЗМІ, російський НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації "Енгельс", де розташовані Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.
За даними джерела Радіо Свобода в СБУ, в ніч з 13 на 14 січня далекобійні дрони СБУ та Сил оборони здійснили атаку на низку російських стратегічних об’єктів, серед яких згаданий Саратовський НПЗ, а також Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів (ФАБ, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет) на аеродромі "Енгельс" та Брянський хімічний завод.
Додамо
Як повідомили у Генштабі, у ніч на 14 січня Сили оборони України здійснили наймасовіший удар по військових об’єктах окупантів на відстані від 200 до 1100 км в глибині російської федерації. Під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан.