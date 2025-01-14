Самый массовый удар по военным объектам рф: СМИ показали последствия атаки на НПЗ в Саратове

Украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 14 января, которые есть в распоряжении "Схем", передает УНН.

По данным СМИ, российский НПЗ находится неподалеку авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.

По данным источника Радио Свобода в СБУ, в ночь с 13 на 14 января дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны совершили атаку на ряд российских стратегических объектов, среди которых упомянутый Саратовский НПЗ, а также Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов (ФАБ, управляемых авиационных бомб, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" и Брянский химический завод.

Добавим

Как сообщили в Генштабе, в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.