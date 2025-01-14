Самый массовый удар по военным объектам рф: СМИ показали последствия атаки на НПЗ в Саратове
Киев • УНН
Украинские дроны повредили два резервуара на Саратовском нефтеперерабатывающем заводе, что подтверждают спутниковые снимки. Также были атакованы другие стратегические объекты рф на расстоянии до 1100 км.
Украинские дроны поразили по меньшей мере два резервуара Саратовского нефтеперерабатывающего завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs за 14 января, которые есть в распоряжении "Схем", передает УНН.
По данным СМИ, российский НПЗ находится неподалеку авиабазы стратегической авиации "Энгельс", где расположены Ту-95 и Ту-160, которые российская армия систематически использует для обстрелов территории Украины.
По данным источника Радио Свобода в СБУ, в ночь с 13 на 14 января дальнобойные дроны СБУ и Сил обороны совершили атаку на ряд российских стратегических объектов, среди которых упомянутый Саратовский НПЗ, а также Алексинский химический комбинат в Тульской области, склады боеприпасов (ФАБ, управляемых авиационных бомб, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" и Брянский химический завод.
Добавим
Как сообщили в Генштабе, в ночь на 14 января Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам оккупантов на расстоянии от 200 до 1100 км в глубине российской федерации. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и республике Татарстан.