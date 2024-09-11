Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті

Кількість бойових зіткнень на фронті зросла до 58, найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу, станом на 16:00.

"Сили оборони продовжують рішуче протидіяти спробам противника просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання окупантами завдань наступу. Російський агресор намагається використати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. На цей час кількість бойових зіткнень зросла до 58. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають.

Шість разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

На Лиманському напрямку ворог атакував в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже дев’ять боєзіткнень, три з них досі тривають. Ситуація контрольована.

На Торецькому напрямку відбулося три атаки противника. Ворог штурмував у районах населених пунктів Торецьк та Неліпівка.

На Покровському напрямку найбільша кількість боєзіткнень. З початку доби окупанти здійснили вже 16 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селідового та Михайлівки. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, три бої ще тривають. Найактивніший ворог біля Новотроїцького та Михайлівки. Зазнав ударів НАРами з озброєння штурмової авіації Олександропіль.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники 14 разів атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Вісім боїв досі тривають.

На Времівському напрямку відбито три штурмові дії противника в бік Вугледара.

В районі Малої Токмачки на Оріхівському напрямку окупанти двічі безуспішно намагалися просунутися вперед, але отримали жорстку відсіч. Також ворог завдав ракетного удару по Дніпровському.

На Придніпровському напрямку чотири атаки загарбників не мали успіху.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість зіткнень зросла до 78, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках