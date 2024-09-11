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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

11 сентября 2024, 13:26  •  5320 просмотра

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Количество боевых столкновений на фронте возросло до 58. Самые активные бои происходят на Покровском и Кураховском направлениях, где противник совершил 16 и 14 атак соответственно.

Количество боевых столкновений на фронте возросло до 58, горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба, по состоянию на 16:00.

"Силы обороны продолжают решительно противодействовать попыткам противника продвинуться в глубину территории Украины, направляют усилия на срыв выполнения оккупантами задач наступления. Российский агрессор пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. В настоящее время количество боевых столкновений возросло до 58. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях", - говорится в сводке.

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Гатища и Тихого, в настоящее время бои еще продолжаются.

Шесть раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже девять боестолкновений, три из них до сих пор продолжаются. Ситуация контролируемая. 

На Торецком направлении произошло три атаки противника. Враг штурмовал в районах населенных пунктов Торецк и Нелиповка.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 16 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоалександровки, Гродовки, Новотроицкого, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 13 атак противника, три боя еще продолжаются. Самый активный враг возле Новотроицкого и Михайловки. Подвергся ударам НАРами из вооружения штурмовой авиации Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики 14 раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Константиновки, Украинской и Георгиевки. Восемь боев до сих пор продолжаются.

На Времовском направлении отражены три штурмовые действия противника в сторону Угледара.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты дважды безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор. Также враг нанес ракетный удар по Днепровскому.

На Приднепровском направлении четыре атаки захватчиков не имели успеха.

Генштаб про ситуацію на фронті: кількість зіткнень зросла до 78, найгарячіше - на Курахівському та Покровському напрямках10 сентября 2024, 13:35 • 15917 просмотров

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