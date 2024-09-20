Найбільший парк окупованого Маріуполя охопила масштабна пожежа
Київ • УНН
У Маріуполі спалахнула пожежа в парку Гурова. Вогонь швидко розповсюджувався через сухостій, але аварійних бригад на місці не було. Окупанти не повідомляють про причини та наслідки пожежі.
Вчора в окупованому Маріуполя спалахнула нова пожежа. На цей раз вогонь охопив парк Гурова у Кальміуському районі Маріуполя, повідомила у п'ятницю Маріупольська міська рада, передає УНН.
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За повідомленнями місцевих жителів, пожежа спалахнула близько 8 години вечора. За попередньою інформацією, палав сухостій біля річки Кальчик.
Вогонь швидко розповсюджувався, але аварійних бригад на місці не було. Окупанти про причини та наслідки пожежі наразі не повідомляють.
В міськраді зазначили, що в останні місяці у місті вже неодноразова спалахували масштабні пожежі, через неприбраний сухостій. У результаті були зафіксовані жертви серед місцевого населення та згорілі будинки.
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