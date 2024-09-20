Крупнейший парк оккупированного Мариуполя охватил масштабный пожар
Киев • УНН
В Мариуполе вспыхнул пожар в парке Гурова. Огонь быстро распространялся из-за сухостоя, но аварийных бригад на месте не было. Оккупанты не сообщают о причинах и последствиях пожара.
Вчера в оккупированном Мариуполе вспыхнул новый пожар. На этот раз огонь охватил парк Гурова в Кальмиусском районе Мариуполя, сообщил в пятницу Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
По сообщениям местных жителей, пожар вспыхнул около 8 часов вечера. По предварительной информации, горел сухостой возле реки Кальчик.
Огонь быстро распространялся, но аварийных бригад на месте не было. Оккупанты о причинах и последствиях пожара пока не сообщают.
В горсовете отметили, что в последние месяцы в городе уже неоднократно вспыхивали масштабные пожары, из-за неубранного сухостоя. В результате были зафиксированы жертвы среди местного населения и сгоревшие дома.
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