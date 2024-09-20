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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Крупнейший парк оккупированного Мариуполя охватил масштабный пожар

Крупнейший парк оккупированного Мариуполя охватил масштабный пожар

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В Мариуполе вспыхнул пожар в парке Гурова. Огонь быстро распространялся из-за сухостоя, но аварийных бригад на месте не было. Оккупанты не сообщают о причинах и последствиях пожара.

Вчера в оккупированном Мариуполе вспыхнул новый пожар. На этот раз огонь охватил парк Гурова в Кальмиусском районе Мариуполя, сообщил в пятницу Мариупольский городской совет, передает УНН

Детали

По сообщениям местных жителей, пожар  вспыхнул  около 8 часов вечера. По предварительной информации, горел сухостой возле реки Кальчик.

Огонь быстро распространялся, но аварийных бригад на месте не было. Оккупанты о причинах и последствиях пожара пока не сообщают.

В горсовете отметили, что в последние месяцы в городе уже неоднократно вспыхивали масштабные пожары, из-за неубранного сухостоя. В результате были зафиксированы жертвы среди местного населения и сгоревшие дома.

Про розмінування не йдеться: в окупованому Маріуполі виявили небезпечні боєприпаси11 сентября 2024, 12:41 • 13265 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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