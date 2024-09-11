О разминировании речь не идет: в оккупированном Мариуполе обнаружили опасные боеприпасы

На левобережном пляже, во время отступления воды, обнаружены два боеприпаса. Уже в который раз жители Мариуполя находят взрывоопасные устройства на детских площадках, во дворах, на пляжах и в поврежденных квартирах - псевдовласть так и не смогла провести комплексное разминирование.

Об этом пишет Мариупольский городской совет на своей странице в соцсети, передает УНН.

На левобережном пляже Мариуполя нашли боеприпасы. Обследование проводилось по просьбе местных жителей.

Захватчики сообщают, что боеприпас был опасным и на нем мог подорваться человек.

За два года оккупации, назначенная россией власть не смогла провести разминирование. По данным Мариупольского городского совета, жители города неоднократно находили взрывоопасные устройства на детских площадках, во дворах, на пляжах и даже в поврежденных квартирах.

Несколько раз сообщалось о ранениях детей в результате детонации боеприпасов.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе готовятся к размещению беженцев из Курской области. Планируется использовать «бесхозное» жилье и квартиры мариупольцев, которые до сих пор ждут обещанное компенсационное жилье.

Серед визволених з російського полону 82 оборонці Маріуполя, з них 50 - боронили "Азовсталь"