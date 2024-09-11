Про розмінування не йдеться: в окупованому Маріуполі виявили небезпечні боєприпаси
Київ • УНН
На пляжі окупованого Маріуполя виявлено два небезпечні боєприпаси. За два роки окупації влада не провела комплексного розмінування, мешканці регулярно знаходять вибухонебезпечні пристрої в різних частинах міста.
На лівобережному пляжі, під час відступу води, виявлено два боєприпаси. Вже вкотре мешканці Маріуполя знаходять вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та у пошкоджених квартирах - псевдовлада так і не змогла провести комплексне розмінування.
Про це пише Маріупольська міська рада на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.
На лівобережному пляжі Маріуполя знайшли боєприпаси. Обстеження проводилося за проханням місцевих жителів.
Загарбники повідомляють, що боєприпас був небезпечним і на ньому могла підірватися людина.
За два роки окупації, призначена росією влада не змогла провести розмінування. За даними Маріупольської міської ради, жителі міста неодноразово знаходили вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах.
Кілька разів повідомлялося про поранення дітей внаслідок детонації боєприпасів.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Маріуполі готуються до розміщення біженців з курської області. Планується використовувати "безхозне" житло та квартири маріупольців, які досі чекають на обіцяне компенсаційне житло.
Серед визволених з російського полону 82 оборонці Маріуполя, з них 50 - боронили "Азовсталь"24.08.24, 14:54 • 22481 перегляд