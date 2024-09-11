Про розмінування не йдеться: в окупованому Маріуполі виявили небезпечні боєприпаси

На лівобережному пляжі, під час відступу води, виявлено два боєприпаси. Вже вкотре мешканці Маріуполя знаходять вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та у пошкоджених квартирах - псевдовлада так і не змогла провести комплексне розмінування.

Про це пише Маріупольська міська рада на своїй сторінці у соцмережі, передає УНН.

На лівобережному пляжі Маріуполя знайшли боєприпаси. Обстеження проводилося за проханням місцевих жителів.

Загарбники повідомляють, що боєприпас був небезпечним і на ньому могла підірватися людина.

За два роки окупації, призначена росією влада не змогла провести розмінування. За даними Маріупольської міської ради, жителі міста неодноразово знаходили вибухонебезпечні пристрої на дитячих майданчиках, у дворах, на пляжах та навіть у пошкоджених квартирах.

Кілька разів повідомлялося про поранення дітей внаслідок детонації боєприпасів.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у тимчасово окупованому Маріуполі готуються до розміщення біженців з курської області. Планується використовувати "безхозне" житло та квартири маріупольців, які досі чекають на обіцяне компенсаційне житло.

Серед визволених з російського полону 82 оборонці Маріуполя, з них 50 - боронили "Азовсталь"