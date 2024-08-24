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Серед визволених з російського полону 82 оборонці Маріуполя, з них 50 - боронили "Азовсталь"

Серед визволених з російського полону 82 оборонці Маріуполя, з них 50 - боронили "Азовсталь"

Київ • УНН

 • 22481 перегляди

У День Незалежності 115 українських військових звільнено з російського полону. Серед них 82 оборонці Маріуполя, 50 з яких захищали "Азовсталь". Усі звільнені отримають медичну та психологічну допомогу.

Сьогодні в межах 55-го обміну полоненими вдалося повернути 115 українських захисників, з яких 82 - оборонці Маріуполя, з них 50 - боронили "Азовсталь". Про це повідомив у суботу Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.

Деталі

"Сьогодні, у День нашої незалежності, завдяки наполегливій роботі Координаційного штабу з питань поводження з полоненими, за дорученням Президента України було повернуто з ворожого полону ще 115 українців. Усі врятовані під час 55-го обміну полоненими – це військовослужбовці-строковики, зокрема і ті, які потрапили у ворожу неволю під час героїчної оборони рідної землі ще в перші місяці повномасштабного російського вторгнення у 2022 році. Серед інших вдалося визволити дев'ятьох незаконно засуджених оборонців. Звільнено військових моряків та трьох прикордонників, а також 82 оборонці Маріуполя (з них пів сотні боронили "Азовсталь")", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що додому також повертаються шестеро нацгвардійців з гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які боронили Київську, Донецьку області, Херсонщину та Луганщину.

"Українські воїни, яких сьогодні вдалося звільнити з неволі ворога, також брали участь у важких боях за Гостомель і запасний командний пункт Генштабу на Київщині, а на Херсонщині – за пропускний пункт "Чонгар" на адміністративному кордоні з тимчасово окупованим Кримом", - додаю в штабі.

Також наголошується, що чимало визволених українських військовослужбовців мають проблеми зі здоров'ям внаслідок поранень, а також через недотримання росією норм Міжнародного гуманітарного права у полоні.

"Всі вони пройдуть медичний огляд, необхідне лікування, отримають психологічну допомогу, реінтегруються в наше суспільство та дістануть належні виплати", - резюмували в штабі.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський повідомив про повернення 115 українських захисників з російського полону.

Павло Башинський

Павло Башинський

СуспільствоВійна

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