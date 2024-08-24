Среди освобожденных из российского плена 82 защитника Мариуполя, из них 50 - защищали "Азовсталь"

Сегодня в рамках 55-го обмена пленными удалось вернуть 115 украинских защитников, из которых 82 - защитники Мариуполя, из них 50 - защищали "Азовсталь". Об этом сообщил в субботу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

Детали

"Сегодня, в День нашей независимости, благодаря упорной работе Координационного штаба по вопросам обращения с пленными, по поручению Президента Украины было возвращено из вражеского плена еще 115 украинцев. Все спасенные во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники, в том числе и те, которые попали во вражескую неволю во время героической обороны родной земли еще в первые месяцы полномасштабного российского вторжения в 2022 году. Среди других удалось освободить девять незаконно осужденных защитников. Освобождены военные моряки и три пограничника, а также 82 защитника Мариуполя (из них полсотни защищали "Азовсталь")", - говорится в сообщении.

Отмечается, что домой также возвращаются шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсонскую и Луганскую области.

"Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба на Киевщине, а на Херсонщине - за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом", - добавляют в штабе.

Также отмечается, что многие освобожденные украинские военнослужащие имеют проблемы со здоровьем вследствие ранений, а также из-за несоблюдения россией норм Международного гуманитарного права в плену.

"Все они пройдут медицинский осмотр, необходимое лечение, получат психологическую помощь, реинтегрируются в наше общество и получат положенные выплаты", - резюмировали в штабе.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возвращении 115 украинских защитников из российского плена.