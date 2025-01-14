Найбільший корабель берегової охорони Китаю з'явився у водах Філіппін
Київ • УНН
Філіппіни виявили китайський корабель берегової охорони довжиною 165 метрів у своїй економічній зоні. У відповідь країна направила два судна та подала дипломатичний протест.
Філіппіни заспокоєні через появу найбільшого корабля берегової охорони Китаю у своїй виключній економічній зоні в Південно-Китайському морі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Маніла вважає це провокаційним кроком, спрямованим на залякування місцевих рибалок, які працюють поблизу спірної території.
Корабель берегової охорони Китаю 5901, завдовжки 165 метрів, був помічений на відстані 77 морських миль від узбережжя провінції Замбалес. У відповідь Філіппіни подали дипломатичний протест, закликавши Китай вивести своє судно з філіппінської зони.
Філіппінська берегова охорона направила два своїх найбільших судна для протидії присутності китайського корабля. Уряд країни назвав це діями, які порушують суверенітет Філіппін та загрожують безпеці у регіоні.
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