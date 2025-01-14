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Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 105416 просмотра

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге

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Есть 270 блокпостов: Нацполиция о противодействии утечке оружия с территорий, где ведутся боевые действия
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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января
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Наступает время тайн и интуиции: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 января

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
10 января, 17:45 • 215531 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
10 января, 15:58 • 277652 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
10 января, 13:12 • 221345 просмотра

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Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

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Самый большой корабль береговой охраны Китая появился в водах Филиппин

Самый большой корабль береговой охраны Китая появился в водах Филиппин

Киев  •  УНН

 • 7399 просмотра

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Филиппины обнаружили китайский корабль береговой охраны длиной 165 метров в своей экономической зоне. В ответ страна направила два судна и подала дипломатический протест.

Филиппины успокоены из-за появления крупнейшего корабля береговой охраны Китая в своей исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Манила считает это провокационным шагом, направленным на запугивание местных рыбаков, работающих вблизи спорной территории.

Корабль береговой охраны Китая 5901, длиной 165 метров, был замечен на расстоянии 77 морских миль от побережья провинции Замбалес. В ответ Филиппины подали дипломатический протест, призвав Китай вывести свое судно из филиппинской зоны.

Филиппинская береговая охрана направила два своих крупнейших судна для противодействия присутствию китайского корабля. Правительство страны назвало это действиями, которые нарушают суверенитет Филиппин и угрожают безопасности в регионе.

Китай провел военные и морские учения у берегов Тайваня из-за "провокации" США25.12.22, 15:55 • 335810 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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