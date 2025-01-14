Самый большой корабль береговой охраны Китая появился в водах Филиппин

Филиппины успокоены из-за появления крупнейшего корабля береговой охраны Китая в своей исключительной экономической зоне в Южно-Китайском море. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Манила считает это провокационным шагом, направленным на запугивание местных рыбаков, работающих вблизи спорной территории.

Корабль береговой охраны Китая 5901, длиной 165 метров, был замечен на расстоянии 77 морских миль от побережья провинции Замбалес. В ответ Филиппины подали дипломатический протест, призвав Китай вывести свое судно из филиппинской зоны.

Филиппинская береговая охрана направила два своих крупнейших судна для противодействия присутствию китайского корабля. Правительство страны назвало это действиями, которые нарушают суверенитет Филиппин и угрожают безопасности в регионе.

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