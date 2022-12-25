Китай провів військові та морські навчання біля берегів Тайваню через "провокацію" США
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. У неділю армія Китаю провела військові та морські навчання біля берегів Тайваню. Як пише Reuters, причиною є “провокація” з боку Тайваню та США, передає УНН.
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Як пише агентство з посиланням на заяву Східного командування Народно-визвольної армії Китаю, йдеться про спільне патрулювання бойової готовності та спільні тренування з завдання вогневих ударів навколо Тайваню. Водночас точне місце проведення навчань не вказано.
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"Це рішуча відповідь на нинішню ескалацію змов та провокацій з боку Сполучених Штатів та Тайваню", — заявили представники китайської армії.
Збройні сили Китаю також висловили готовність вживати всіх необхідних заходів "для рішучого захисту національного суверенітету та територіальної цілісності".
Зазначається, що Міністерство оборони Тайваню відмовилося від коментарів агентству.
Додамо
Тайвань, який Китай називає своєю територією, скаржився на неодноразові воєнні дії Китаю протягом останніх трьох років. Пекін намагається чинити тиск на Тайбей, щоб той визнав суверенітет Китаю.
Китай ніколи не відмовиться від застосування сили для встановлення контролю над Тайванем.
Сполучені Штати є найважливішим міжнародним покровителем та постачальником зброї Тайваню, попри відсутність офіційних дипломатичних відносин. Постійним подразником у відносинах Пекіна з Вашингтоном є продаж США зброї Тайваню.
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що Китай піде війною на Тайвань найближчим часом.