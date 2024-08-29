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Найбільший держбанк Туреччини припинив операції у рублях - росЗМІ

Найбільший держбанк Туреччини припинив операції у рублях - росЗМІ

Київ • УНН

 • 12485 перегляди

Найбільший турецький банк Ziraat згортає операції в російських рублях. Банк припинив відкривати рублеві рахунки і пропонує клієнтам конвертувати рублі в турецькі ліри.

Турецький банк Ziraat, який належить державі та посідає перше місце в країні за розміром активів, згортає операції у російських рублях. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

росіяни скаржаться, що  Ziraat без пояснення причин припинив відкривати рублеві рахунки, а клієнтам із рахунками, що діють, запропонував конвертувати російську валюту в турецькі ліри.

Водночас у росЗМі кажуть, що досі в банку рублеві операції були доступні клієнтам за наявності посвідки на проживання або документа про право на роботу або навчання в Туреччині.

Однак тепер у країні виникають складнощі з відкриттям рахунків у російській валюті, які ведуть у Туреччині бізнес. Також зазначається, що аналогічну політику Ziraat проводять і інші державні банки Туреччини, тоді як деякі приватні кредитні організації ще продовжують відкривати рублеві рахунки.

Нагадаємо

Взимку стало відомо, що турецькі банки посилили політику щодо російських клієнтів. Деякі фінансові організації почали закривати компаніям рахунки та підвищили вимоги до фізичних осіб, які збираються завести картку.

Один із найбільших банків Туреччини знову ускладнив відкриття рахунків для громадян рф04.05.24, 15:42 • 29457 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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