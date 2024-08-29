Крупнейший госбанк Турции прекратил операции в рублях - росСМИ
Киев • УНН
Крупнейший турецкий банк Ziraat сворачивает операции в российских рублях. Банк прекратил открывать рублевые счета и предлагает клиентам конвертировать рубли в турецкие лиры.
Турецкий банк Ziraat, который принадлежит государству и занимает первое место в стране по размеру активов, сворачивает операции в российских рублях. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
россияне жалуются, что Ziraat без объяснения причин прекратил открывать рублевые счета, а клиентам с действующими счетами предложил конвертировать российскую валюту в турецкие лиры.
В то же время в росСМИ говорят, что до сих пор в банке рублевые операции были доступны клиентам при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в Турции.
Однако теперь в стране возникают сложности с открытием счетов в российской валюте, которые ведут в Турции бизнес. Также отмечается, что аналогичную политику Ziraat проводят и другие государственные банки Турции, тогда как некоторые частные кредитные организации еще продолжают открывать рублевые счета.
Напомним,
Зимой стало известно, что турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов. Некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физическим лицам, которые собираются завести карту.
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