Найбільші критики влади неочікувано стали дякувати Одеській обладміністрації

Голова комітету охорони здоров'я Громадської ради при Одеській обладміністрації Ірина Потоцька зізналася, що неочікувано за довгі роки має подякувати очільнику відомства та його команді за роботу, передає УНН.

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В ефірі одного з телеканалів вона зауважила, що за останні 10 років вперше зустрічає керівників, які прислухаються до громадськості і працюють на результат. Свою подяку вона висловила очільнику Одеської ОВА Олегу Кіперу та його заступнику, який курує напрямок охорони здоровʼя Олександру Харлову.

Ви колись чули, щоб я підтримувала, дякувала Одеській ОВА? Ви памʼятаєте мої війни з усіма головами ОВА - зі Степановим (Максим Степанов, - ред.), Марченко (Максим Марченко, - ред.). Потоцька завжди всім не задоволена. Так от я вперше хочу подякува Одеській ОВА за те, що за 10 років моєї громадської роботи в сфері охорони здоровʼя пан Кіпер, пан Харлов, який займається сферою охорони здоровʼя… Це - люди, які чують, які втручаються в ситуацію, які роблять справи, що дають результат. Вперше за весь час. Сподіваюся, що це не закінчиться - сказала вона.

Нагадаємо

За останні півроку в Одеській області відбулися суттєві зміни у сфері охорони здоровʼя, зокрема кадрові.

Були звільнені очільники щонайменше чотирьох обласних медцентрів. Також свій пост покинула очільниця департаменту охорони здоровʼя Одеської ОВА Наталія Одарій-Захарʼєва, яка разом з облрадою віддала корпуси хіміотерапії обласного онкодиспансеру у приватні руки. Наразі вона радниця міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка.

Також нагадаємо, раніше позитивними враженнями від команди Одеської ОВА на чолі з Кіпером ділилася керівниця благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова, відома своїми мітингами на користь ЗСУ і проти зухвалих тендерів. Вона зауважила, що керівництво обладміністрації не намагається покривати дивні тендери місцевих громад, а виносить їх на всебічний розгляд громадськості та правоохоронців.

За останні три місяці 2023 року Одеська ОВА скасувала тендерів місцевих громад на 360 млн грн - один з найбільших показників в Україні.