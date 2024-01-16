Самые большие критики власти неожиданно стали благодарить Одесскую обладминистрацию
Киев • УНН
Ирина Потоцкая, председатель комитета по вопросам здравоохранения Общественного совета при Одесской областной государственной администрации, впервые высоко оценила работу Одесской ОГА.
Председатель комитета здравоохранения Общественного совета при Одесской обладминистрации Ирина Потоцкая призналась, что неожиданно за долгие годы должна поблагодарить главу ведомства и его команду за работу, передает УНН.
Детали
В эфире одного из телеканалов она отметила, что за последние 10 лет впервые встречает руководителей, которые прислушиваются к общественности и работают на результат. Свою благодарность она выразила главе Одесской ОВА Олегу Киперу и его заместителю, который курирует направление здравоохранения Александру Харлову.
Вы когда-то слышали, чтобы я поддерживала, благодарила Одесскую ОВА? Вы помните мои войны со всеми главами ОВА - со Степановым (Максим Степанов, - ред.), Марченко (Максим Марченко, - ред.). Потоцкая всегда всем не довольна. Так вот я впервые хочу поблагодарить Одесскую ОВА за то, что за 10 лет моей общественной работы в сфере здравоохранения господин Кипер, господин Харлов, который занимается сферой здравоохранения... Это - люди, которые слышат, которые вмешиваются в ситуацию, которые делают дела, которые дают результат. Впервые за все время. Надеюсь, что это не закончится
Напомним
За последние полгода в Одесской области произошли существенные изменения в сфере здравоохранения, в частности кадровые.
Были уволены руководители как минимум четырех областных медцентров. Также свой пост покинула глава департамента здравоохранения Одесской ОВА Наталья Одарий-Захарьева, которая вместе с облсоветом отдала корпуса химиотерапии областного онкодиспансера в частные руки. Сейчас она советник министра здравоохранения Виктора Ляшко.
Также напомним, ранее положительными впечатлениями от команды Одесской ОВА во главе с Кипером делилась руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, известная своими митингами в пользу ВСУ и против дерзких тендеров. Она заметила, что руководство обладминистрации не пытается покрывать странные тендеры местных громад, а выносит их на всестороннее рассмотрение общественности и правоохранителей.
За последние три месяца 2023 года Одесская ОВА отменила тендеров местных общин на 360 млн грн - один из крупнейших показателей в Украине.
Самые большие критики власти неожиданно стали благодарить Одесскую обладминистрацию
Ирина Потоцкая, председатель комитета по вопросам здравоохранения Общественного совета при Одесской областной государственной администрации, впервые высоко оценила работу Одесской ОГА.
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