Самые большие критики власти неожиданно стали благодарить Одесскую обладминистрацию

Председатель комитета здравоохранения Общественного совета при Одесской обладминистрации Ирина Потоцкая призналась, что неожиданно за долгие годы должна поблагодарить главу ведомства и его команду за работу, передает УНН.

Детали

В эфире одного из телеканалов она отметила, что за последние 10 лет впервые встречает руководителей, которые прислушиваются к общественности и работают на результат. Свою благодарность она выразила главе Одесской ОВА Олегу Киперу и его заместителю, который курирует направление здравоохранения Александру Харлову.

Вы когда-то слышали, чтобы я поддерживала, благодарила Одесскую ОВА? Вы помните мои войны со всеми главами ОВА - со Степановым (Максим Степанов, - ред.), Марченко (Максим Марченко, - ред.). Потоцкая всегда всем не довольна. Так вот я впервые хочу поблагодарить Одесскую ОВА за то, что за 10 лет моей общественной работы в сфере здравоохранения господин Кипер, господин Харлов, который занимается сферой здравоохранения... Это - люди, которые слышат, которые вмешиваются в ситуацию, которые делают дела, которые дают результат. Впервые за все время. Надеюсь, что это не закончится - сказала она.

Напомним

За последние полгода в Одесской области произошли существенные изменения в сфере здравоохранения, в частности кадровые.

Были уволены руководители как минимум четырех областных медцентров. Также свой пост покинула глава департамента здравоохранения Одесской ОВА Наталья Одарий-Захарьева, которая вместе с облсоветом отдала корпуса химиотерапии областного онкодиспансера в частные руки. Сейчас она советник министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Также напомним, ранее положительными впечатлениями от команды Одесской ОВА во главе с Кипером делилась руководитель благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова, известная своими митингами в пользу ВСУ и против дерзких тендеров. Она заметила, что руководство обладминистрации не пытается покрывать странные тендеры местных громад, а выносит их на всестороннее рассмотрение общественности и правоохранителей.

За последние три месяца 2023 года Одесская ОВА отменила тендеров местных общин на 360 млн грн - один из крупнейших показателей в Украине.