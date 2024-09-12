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Найбільше боїв на Курахівському та Покровському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті

Найбільше боїв на Курахівському та Покровському напрямках: Генштаб про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 14114 перегляди

За добу відбулося 79 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найінтенсивніші бої зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках, де противник здійснив 33 та 20 атак відповідно.

Від початку доби на фронті вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу станом на 16:00.

"Російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників. Загалом, від початку доби вже відбулося 79 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках", - йдеться у зведенні.

На Харківському напрямку противник двічі штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки та Колісниківки. Одне боєзіткнення ще триває.

На Лиманському напрямку противник три рази атакував біля Дружелюбівки та Невського. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку Сили оборони відбивали спроби агресора просунутись поблизу Верхньокам’янського. Один бій в цьому районі ще триває.

На Краматорському напрямку на даний час відбулося чотири боєзіткнення в районах Залізнянського та Ступочок. Разом з тим, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Павлівське та Новопокровка.

На Торецькому напрямку окупанти, за підтримки бомбардувальної авіації, чотири рази намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районах Нью-Йорка та Неліпівки. Отримали жорстку відсіч. Крім цього, російські агресори завдали ударів НАРами та КАБами по Торецьку й Іванопіллю.

На Покровському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Новотроїцьке, Новогродівка, Гродівка, Селідове та Михайлівка. Сили оборони України стримують натиск військ рф та відбили 14 атак, наразі ще точаться шість боїв.

На Курахівському напрямку загарбники атакували 33 рази у бік Желанного Першого, Українського, Олександрополя, Георгіївки та Костянтинівки. 27 спроб окупантів просунутися вперед вже відбито. Бої тривають - найгарячіше на цей момент біля Георгіївки.

На Времівському напрямку противник двічі безуспішно штурмував наші позиції поблизу Золотої Ниви та Катеринівки. 

На Придніпровському напрямку теж відбито дві ворожі атаки.

"На інших напрямках оперативна обстановка - без суттєвих змін", - йдеться в зведенні.

Генштаб: війська рф продовжують атаки боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони, за місяць 447 випадків09.09.24, 12:20 • 23592 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна

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