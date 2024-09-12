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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Больше всего боев на Кураховском и Покровском направлениях: Генштаб о ситуации на фронте

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 14:10  •  7462 просмотра

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За сутки произошло 79 боевых столкновений на разных направлениях фронта. Самые интенсивные бои зафиксированы на Кураховском и Покровском направлениях, где противник совершил 33 и 20 атак соответственно.

С начала суток на фронте уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 16:00.

«Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников. В общем, с начала суток уже произошло 79 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Кураховском и Покровском направлениях», - говорится в сводке.

На Харьковском направлении противник дважды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска.

На Купянском направлении с начала суток российские оккупанты проводили наступательные действия у Синьковки и Колесниковки. Одно боестолкновение еще продолжается.

На Лиманском направлении противник три раза атаковал возле Дружелюбовки и Невского. Ситуация контролируемая.

На Северском направлении Силы обороны отражали попытки агрессора продвинуться вблизи Верхнекаменского. Один бой в этом районе еще продолжается.

На Краматорском направлении в настоящее время произошло четыре боестолкновения в районах Железнянского и Ступочек. Вместе с тем, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Павловское и Новопокровка.

На Торецком направлении оккупанты, при поддержке бомбардировочной авиации, четыре раза пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в районах Нью-Йорка и Нелиповки. Получили жесткий отпор. Кроме этого, российские агрессоры нанесли удары НАРами и КАБами по Торецку и Иванополью.

На Покровском направлении противник совершил 20 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Новотроицкое, Новогродовка, Гродовка, Селидово и Михайловка. Силы обороны Украины сдерживают натиск войск рф и отбили 14 атак, пока еще идут шесть боев.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 33 раза в сторону Желанного Первого, Украинского, Александрополя, Георгиевки и Константиновки. 27 попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Бои продолжаются - горячее всего на данный момент у Георгиевки.

На Времовском направлении противник дважды безуспешно штурмовал наши позиции вблизи Золотой Нивы и Катериновки. 

На Приднепровском направлении тоже отражены две вражеские атаки.

«На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений», - говорится в сводке.

Генштаб: війська рф продовжують атаки боєприпасами з хімічними речовинами проти Сил оборони, за місяць 447 випадків9 сентября 2024, 09:20 • 23336 просмотров

Антонина Туманова

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