Нагорода “Хрест бойових заслуг” матиме не лише символічне значення: Зеленський подав до Ради законопроєкт
Київ • УНН
Президент Зеленський підписав та направив до ВР законопроєкт, що надасть нагороді "Хрест бойових заслуг" реальні переваги. Нагорода займе місце між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав і направив до Верховної Ради законопроєкт, що надасть нагороді "Хрест бойових заслуг" не лише символічне значення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Сьогодні ж я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються "Хрестом бойових заслуг". Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького
Він наголосив, що наразі "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів.
Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння ордена Свободи Тіграну Оганнісяну та Микиті Ханганову, яких 24 червня 2023 року вбили російські окупанти в тимчасово окупованому Бердянську.