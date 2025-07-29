Нагорода “Хрест бойових заслуг” матиме не лише символічне значення: Зеленський подав до Ради законопроєкт

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав і направив до Верховної Ради законопроєкт, що надасть нагороді "Хрест бойових заслуг" не лише символічне значення. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні ж я підписав і направив до Верховної Ради України законопроєкт – законопроєкт фактично про повагу – для воїнів, які відзначаються "Хрестом бойових заслуг". Це обʼєктивно висока нагорода, але де-юре зараз Хрест бойових заслуг є відзнакою, яка має символічну вагу. Ми зробимо, щоб нагорода давала воїнам реальні речі, і за ієрархією нагород "Хрест бойових заслуг" буде на рівні між званням Героя України та орденом Богдана Хмельницького - сказав Зеленський.

Він наголосив, що наразі "Хрестом бойових заслуг" відзначені 318 воїнів.

Я прошу Верховну Раду України оперативно підготувати цей законопроєкт до голосування - додав Президент.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння ордена Свободи Тіграну Оганнісяну та Микиті Ханганову, яких 24 червня 2023 року вбили російські окупанти в тимчасово окупованому Бердянську.