Награда "Крест боевых заслуг" будет иметь не только символическое значение: Зеленский подал в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал и направил в Верховную Раду законопроект, который придаст награде "Крест боевых заслуг" не только символическое значение. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект – законопроект фактически об уважении – для воинов, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг". Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов.

Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ордена Свободы Тиграну Оганнисяну и Никите Ханганову, которых 24 июня 2023 года убили российские оккупанты во временно оккупированном Бердянске.