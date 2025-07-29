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Награда "Крест боевых заслуг" будет иметь не только символическое значение: Зеленский подал в Раду законопроект

Киев • УНН

 • 926 просмотра

Президент Зеленский подписал и направил в ВР законопроект, который предоставит награде "Крест боевых заслуг" реальные преимущества. Награда займет место между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого.

Награда "Крест боевых заслуг" будет иметь не только символическое значение: Зеленский подал в Раду законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подписал и направил в Верховную Раду законопроект, который придаст награде "Крест боевых заслуг" не только символическое значение. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня же я подписал и направил в Верховную Раду Украины законопроект – законопроект фактически об уважении – для воинов, которые отмечаются "Крестом боевых заслуг". Это объективно высокая награда, но де-юре сейчас Крест боевых заслуг является отличием, которое имеет символический вес. Мы сделаем, чтобы награда давала воинам реальные вещи, и по иерархии наград "Крест боевых заслуг" будет на уровне между званием Героя Украины и орденом Богдана Хмельницкого 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что сейчас "Крестом боевых заслуг" отмечены 318 воинов.

Я прошу Верховную Раду Украины оперативно подготовить этот законопроект к голосованию 

- добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении ордена Свободы Тиграну Оганнисяну и Никите Ханганову, которых 24 июня 2023 года убили российские оккупанты во временно оккупированном Бердянске.

Павел Башинский

Павел Башинский

политика
Верховная Рада
Владимир Зеленский
Украина
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