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"Нафтогаз" закликає уряд об’єднати зусилля заради збільшення видобутку газу

"Нафтогаз" закликає уряд об’єднати зусилля заради збільшення видобутку газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Група "Нафтогаз" поділяє занепокоєність прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана станом виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі, затвердженої Кабінетом Міністрів у 2016 році і закликає уряд об’єднати зусилля заради збільшення видобутку українського газу. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу", передає УНН.

"Група "Нафтогаз" поділяє занепокоєність прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана станом виконання Концепції розвитку газовидобувної галузі, затвердженої Кабінетом Міністрів у 2016 році. Ця програма передбачала збільшення видобутку газу в Україні до 27,6 млрд куб. м у 2020 році. Одночасно планувалося зменшення потреби українських споживачів у цьому виді палива до того ж рівня за рахунок впровадження програм з енергоефективності. Станом на кінець 2018 року видобування газу в Україні сягнуло 21 млрд куб. м, а потреба у ньому склала 32 млрд куб. м. Темпи реалізації урядової концепції, як у частині збільшення видобутку газу, так і у частині його більш ефективного використання, не відповідають затвердженому графіку", - йдеться у повідомленні.

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Тому, Нафтогаз підтверджує готовність тісно співпрацювати з урядом та іншими органами влади України для досягнення нашої спільної мети – забезпечення енергетичної незалежності країни.

"Нафтогаз сподівається на співпрацю з урядом для вирішення зазначених вище проблем", - додали у Нафтогазі.

Нагадаємо, структурний підрозділ НАК "Нафтогаз", компанія "Укргазвидобування" фактично провалила план видобутку газу до 2020 року. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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