"Нафтогаз" призывает правительство объединить усилия ради увеличения добычи газа
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Группа “Нафтогаз” разделяет озабоченность премьер-министра Украины Владимир Гройсман состоянием выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли, утвержденной Кабинетом Министров в 2016 году и призывает правительство объединить усилия ради увеличения добычи украинского газа. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”, передает УНН.
"Группа "Нафтогаз" разделяет озабоченность премьер-министра Украины Владимир Гройсман состоянием выполнения Концепции развития газодобывающей отрасли, утвержденной Кабинетом Министров в 2016 году. Эта программа предусматривала увеличение добычи газа в Украине до 27,6 млрд. куб. м в 2020 году. Одновременно планировалось уменьшения потребности украинских потребителей в этом виде топлива до того же уровня за счет внедрения программ по энергоэффективности. По состоянию на конец 2018 добычи газа в Украине достигло 21 млрд куб. м, а потребность в нем составила 32 млрд куб. м. Темпы реализации правительственной концепции, как в части увеличения добычи газа, так и в части его более эффективного использования, не соответствуют утвержденному графику", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правительство снизило нормы потребления газа
Поэтому, Нафтогаз подтверждает готовность тесно сотрудничать с правительством и другими органами власти Украины для достижения нашей общей цели - обеспечения энергетической независимости страны.
"Нафтогаз надеется на сотрудничество с правительством для решения указанных выше проблем", - добавили в Нафтогазе.
Напомним, структурное подразделение НАК "Нафтогаз", компания "Укргаздобыча" фактически провалила план добычи газа до 2020 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.