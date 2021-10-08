Нафтогаз закликає ТКЕ пришвидшитися з "мировими" щодо боргів перед зимою: підписали лише чверть

Цитата:

“Відповідний алгоритм врегулювання заборгованості правлінням Нафтогазу схвалений ще 7 вересня. Інформація про можливість підписання мирових угод доведена до підприємств теплокомуненерго (ТКЕ) через Міністерство розвитку громад та територій України 10 вересня. Однак, за майже місяць з відповідними пакетами документів до Нафтогазу звернулося лише 15 ТКЕ з потенційних 60 підприємств-підписантів”, — йдеться в повідомленні.

“Укладання мирової угоди щодо погашення боргів — це простий, зрозумілий, прозорий і дієвий спосіб для розблокування рахунків ТКЕ і своєчасного початку опалювального сезону... Тому ми просимо виробників тепла прискоритись, щоб кожен українець міг зустріти зиму у теплих домівках”, — додали у НАК у Facebook.

Деталі

Відповідні угоди з ТКЕ, основний борг яких становить менше 10 млн грн, передбачають його виплату рівними частинами протягом 60 місяців. Своєю чергою тепловиробники з більшим боргом зможуть сплатити його рівними частинами протягом 72 місяців.

Окрім того, пропонований компанією алгоритм врегулювання заборгованості передбачає відтермінування сплати штрафних та фінансових санкцій, які в подальшому підлягатимуть списанню в порядку та спосіб, передбачений Законом України № 1730.

Контекст

30 вересня за участі Кабінету міністрів України, Офісу Президента, НАК “Нафтогаз України”, “Асоціації міст України”, Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад укладено Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 років.

8 жовтня у Мінрегіоні вказали, що уряд на найближчому засіданні ухвалить план дій з виконання меморандуму про непідвищення тарифів.