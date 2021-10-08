Нафтогаз призывает ТКЭ ускориться с "мировыми" по долгам перед зимой: подписали лишь четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Только 15 предприятий теплокоммунэнерго из 60 потенциальных подписантов (25%) в Украине подписали мировое соглашение о погашении задолженности за газ. НАК "Нафтогаз Украины" призвал теплопроизводителей ускорить заключение сделок на фоне грядущего отопительного сезона, пишет УНН со ссылкой на информацию на сайте компании.
Цитата:
"Соответствующий алгоритм урегулирования задолженности правлением Нафтогаза одобрен еще 7 сентября. Информация о возможности подписания мировых соглашений доведена до предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) через Министерство развития общин и территорий Украины 10 сентября. Однако, за почти месяц с соответствующими пакетами документов в Нафтогаз обратилось всего 15 ТКЭ из потенциальных 60 предприятий-подписантов", - говорится в сообщении.
"Заключение мирового соглашения по погашению долгов - это простой, понятный, прозрачный и действенный способ для разблокировки счетов ТКЭ и своевременного начала отопительного сезона... Поэтому мы просим производителей тепла ускориться, чтобы каждый украинец мог встретить зиму в теплых домах", - добавили в НАК в Facebook.
Детали
Соответствующие соглашения с ТКЭ, основной долг которых составляет менее 10 млн грн, предусматривают его выплату равными частями в течение 60 месяцев. В свою очередь теплопроизводители с большим долгом смогут оплатить его равными частями в течение 72 месяцев.
Кроме того, предлагаемый компанией алгоритм урегулирования задолженности предусматривает отсрочку уплаты штрафных и финансовых санкций, которые в дальнейшем подлежат списанию в порядке и способом, предусмотренным Законом Украины № 1730.
Контекст
30 сентября при участии Кабинета министров Украины, Офиса Президента, НАК "Нафтогаз Украины", "Ассоциации городов Украины", Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей заключен Меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей воды в отопительном периоде 2021/2022 годов.
8 октября в Минрегионе отметили, что правительство на ближайшем заседании примет план действий по выполнению меморандума о неповышении тарифов.