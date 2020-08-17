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Нафта Brent торгується вище 45 дол. за барель

Нафта Brent торгується вище 45 дол. за барель

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у жовтні у понеділок зранку під час торгів зросли в ціні до 45,13 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 8:00, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,74%.

При цьому ціна вересневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 42,39 долара за барель, додавши 0,90%.

Нагадаємо, світовий ринок нафти 9 березня пережив "чорний понеділок" - найбільше різке падіння цін з 1991 року з початком війни у Перській затоці. Після цього на ринку нафти сталося ще кілька обвалів цін - на тлі ситуації з коронавірусом і обмежень через пандемію у найбільших економіках світу, залишаючи ринок перевантаженим різким зниженням попиту і надмірним надлишком нафти.

12 квітня країни-члени ОПЕК+, у тому числі РФ, домовилися скоротити видобуток нафти в умовах пандемії. Кінцеве зменшення видобутку мало становити 9,7 мільйона барелів на добу, угода набула чинності з травня.

В ОПЕК прогнозували ціни на нафту на рівні 40 доларів за барель у другій половині року.

Українські Національні Новини

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