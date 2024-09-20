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Надсилають фейкові листи від імені суду: у МВС попередили нову схему інтернет-шахраїв

Надсилають фейкові листи від імені суду: у МВС попередили нову схему інтернет-шахраїв

Київ • УНН

 • 11048 перегляди

Шахраї розсилають фальшиві листи від господарських судів про стягнення коштів. У вкладеннях міститься шпигунське ПЗ для отримання віддаленого доступу до пристроїв.

В Україні інтернет-шахраї розробили нову схему - вони надсилають на поштові скриньки повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову про стягнення коштів". Про це попередили в МВС, передає УНН.

Деталі

Правоохоронці пояснили, що зловмисники маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.

Вони також розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма. таким чином вони отримують віддалений доступ до пристрою.

Невідомі поширюють фейки про обстріл Рівненської АЕС та підвищений рівень радіації - Центр протидії дезінформації 16.09.24, 15:32 • 24786 переглядiв

Як захиститися від дій шахраїв:

  • Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
  • Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
  • Проігноруйте та видаліть такий лист.

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України попередила про фейкові додатки Резерв+, через які росіяни намагаються збирати персональні дані українців.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НПТехнології
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