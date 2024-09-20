Надсилають фейкові листи від імені суду: у МВС попередили нову схему інтернет-шахраїв
Київ • УНН
Шахраї розсилають фальшиві листи від господарських судів про стягнення коштів. У вкладеннях міститься шпигунське ПЗ для отримання віддаленого доступу до пристроїв.
В Україні інтернет-шахраї розробили нову схему - вони надсилають на поштові скриньки повідомлення нібито від господарського суду певної області. У листах вони повідомляють про "постанову про стягнення коштів". Про це попередили в МВС, передає УНН.
Деталі
Правоохоронці пояснили, що зловмисники маскують листи під домен gov.ua, в яких використані справжні назви ФОП та адреси.
Вони також розсилають нібито PDF-файл, в якому знаходиться шпигунська програма. таким чином вони отримують віддалений доступ до пристрою.
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Як захиститися від дій шахраїв:
- Не використовуйте публічні поштові сервіси з робочих комп’ютерів.
- Не відкривайте вкладення у підозрілих листах.
- Проігноруйте та видаліть такий лист.
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