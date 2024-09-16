Невідомі поширюють фейки про обстріл Рівненської АЕС та підвищений рівень радіації - Центр протидії дезінформації

Українці почали отримувати фейкові листви на електронну пошту від ДСНС, про нібито ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

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Аналітики вказують, що у фейкових листах йдеться про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації.

У документах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них - резюмували в ЦПД.

Українцям, які отримали подібний лист, радять позначити його як спам та в жодному разі не переходити за вказаними посиланнями.

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Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до Кіберполіції - підсумували в Центрі протидії дезінформації при РНБО

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