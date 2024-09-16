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Невідомі поширюють фейки про обстріл Рівненської АЕС та підвищений рівень радіації - Центр протидії дезінформації

Невідомі поширюють фейки про обстріл Рівненської АЕС та підвищений рівень радіації - Центр протидії дезінформації

Київ • УНН

 • 24786 перегляди

Центр протидії дезінформації попередив про розсилку фейкових листів від імені ДСНС про ракетний обстріл Рівненської АЕС. Листи містять неправдиву інформацію про підвищений рівень радіації та інструкції з евакуації.

Українці почали отримувати фейкові листви на електронну пошту від ДСНС, про нібито ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації. Про це попередили у Центрі протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.

Деталі

Аналітики вказують, що у фейкових листах йдеться про ракетний обстріл Рівненської АЕС, який спричинив підвищений рівень радіації.

У документах також вказуються інструкції щодо евакуації та посилання на сумнівні ресурси.

ДСНС не розсилала подібних повідомлень, а пошти структури не були зламані. Ймовірно, ці листи розсилалися через поштові скриньки-двійники та є частиною російської інформаційної атаки з метою посіяти паніку серед населення, дискредитувати українські держструктури та знизити рівень довіри до них

- резюмували в ЦПД.

Українцям, які отримали подібний лист, радять позначити його як спам та в жодному разі не переходити за вказаними посиланнями.

росіяни створюють фейкові копії Координаційного штабу: рідних військовополонених попередили про шахраїв10.09.24, 21:01 • 31044 перегляди

Якщо ви все ж перейшли за посиланням, зверніться до Кіберполіції

- підсумували в Центрі протидії дезінформації при РНБО

Нагадаємо

Заступниця міністра оборони України попередила про фейкові додатки Резерв+, через які росіяни намагаються збирати персональні дані українців.

Користувачів закликають користуватися лише офіційним сайтом reserveplus.mod.gov.ua та перевіряти розробника, яким має бути Міноборони України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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