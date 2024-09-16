Неизвестные распространяют фейки об обстреле Ровенской АЭС и повышенном уровне радиации - Центр противодействия дезинформации
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации предупредил о рассылке фейковых писем от имени ГСЧС о ракетном обстреле Ровенской АЭС. Письма содержат ложную информацию о повышенном уровне радиации и инструкции по эвакуации.
Украинцы начали получать фейковые письма на электронную почту от ГСЧС, о якобы ракетном обстреле Ровенской АЭС, который вызвал повышенный уровень радиации. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Детали
Аналитики указывают, что в фейковых письмах говорится о ракетном обстреле Ровенской АЭС, который вызвал повышенный уровень радиации.
В документах также указываются инструкции по эвакуации и ссылки на сомнительные ресурсы.
ГСЧС не рассылала подобных сообщений, а почты структуры не были взломаны. Вероятно, эти письма рассылались через почтовые ящики-двойники и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним
Украинцам, которые получили подобное письмо, советуют обозначить его как спам и ни в коем случае не переходить по указанным ссылкам.
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Напомним
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