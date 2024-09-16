Неизвестные распространяют фейки об обстреле Ровенской АЭС и повышенном уровне радиации - Центр противодействия дезинформации

Украинцы начали получать фейковые письма на электронную почту от ГСЧС, о якобы ракетном обстреле Ровенской АЭС, который вызвал повышенный уровень радиации. Об этом предупредили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.

Детали

Аналитики указывают, что в фейковых письмах говорится о ракетном обстреле Ровенской АЭС, который вызвал повышенный уровень радиации.

В документах также указываются инструкции по эвакуации и ссылки на сомнительные ресурсы.

ГСЧС не рассылала подобных сообщений, а почты структуры не были взломаны. Вероятно, эти письма рассылались через почтовые ящики-двойники и являются частью российской информационной атаки с целью посеять панику среди населения, дискредитировать украинские госструктуры и снизить уровень доверия к ним - резюмировали в ЦПД.

Украинцам, которые получили подобное письмо, советуют обозначить его как спам и ни в коем случае не переходить по указанным ссылкам.

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Если вы все же перешли по ссылке, обратитесь в Киберполицию - подытожили в Центре противодействия дезинформации при СНБО

Напомним

Заместитель министра обороны Украины предупредила о фейковых приложениях Резерв+, через которые россияне пытаются собирать персональные данные украинцев.

Пользователей призывают пользоваться только официальным сайтом reserveplus.mod.gov.ua и проверять разработчика, которым должно быть Минобороны Украины.