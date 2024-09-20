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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Присылают фейковые письма от имени суда: в МВД предупредили новую схему интернет-мошенников

Присылают фейковые письма от имени суда: в МВД предупредили новую схему интернет-мошенников

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 10:56  •  3590 просмотра

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Мошенники рассылают фальшивые письма от хозяйственных судов о взыскании средств. Во вложениях содержится шпионское ПО для получения удаленного доступа к устройствам.

В Украине интернет-мошенники разработали новую схему - они присылают на почтовые ящики сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о «постановлении о взыскании средств». Об этом предупредили в МВД, передает УНН.

Детали

Правоохранители объяснили, что злоумышленники маскируют письма под домен gov.ua, в которых использованы настоящие названия ФЛП и адреса.

Они также рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа. таким образом они получают удаленный доступ к устройству.

Невідомі поширюють фейки про обстріл Рівненської АЕС та підвищений рівень радіації - Центр протидії дезінформації 16 сентября 2024, 12:32 • 24250 просмотров

Как защититься от действий мошенников:

  • Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
  • Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
  • Проигнорируйте и удалите такое письмо.

Напомним,

Заместитель министра обороны Украины предупредила о фейковых приложениях Резерв+, через которые россияне пытаются собирать персональные данные украинцев.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧПТехнологии
ministerstvo-oborony-ukrainaМинистерство обороны Украины
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