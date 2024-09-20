Присылают фейковые письма от имени суда: в МВД предупредили новую схему интернет-мошенников
Киев • УНН
Мошенники рассылают фальшивые письма от хозяйственных судов о взыскании средств. Во вложениях содержится шпионское ПО для получения удаленного доступа к устройствам.
В Украине интернет-мошенники разработали новую схему - они присылают на почтовые ящики сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о «постановлении о взыскании средств». Об этом предупредили в МВД, передает УНН.
Детали
Правоохранители объяснили, что злоумышленники маскируют письма под домен gov.ua, в которых использованы настоящие названия ФЛП и адреса.
Они также рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа. таким образом они получают удаленный доступ к устройству.
Невідомі поширюють фейки про обстріл Рівненської АЕС та підвищений рівень радіації - Центр протидії дезінформації 16 сентября 2024, 12:32 • 24250 просмотров
Как защититься от действий мошенников:
- Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.
- Не открывайте вложения в подозрительных письмах.
- Проигнорируйте и удалите такое письмо.
Напомним,
Заместитель министра обороны Украины предупредила о фейковых приложениях Резерв+, через которые россияне пытаются собирать персональные данные украинцев.