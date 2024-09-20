Присылают фейковые письма от имени суда: в МВД предупредили новую схему интернет-мошенников

В Украине интернет-мошенники разработали новую схему - они присылают на почтовые ящики сообщения якобы от хозяйственного суда определенной области. В письмах они сообщают о «постановлении о взыскании средств». Об этом предупредили в МВД, передает УНН.

Детали

Правоохранители объяснили, что злоумышленники маскируют письма под домен gov.ua, в которых использованы настоящие названия ФЛП и адреса.

Они также рассылают якобы PDF-файл, в котором находится шпионская программа. таким образом они получают удаленный доступ к устройству.

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Как защититься от действий мошенников:

Не используйте публичные почтовые сервисы с рабочих компьютеров.

Не открывайте вложения в подозрительных письмах.



Проигнорируйте и удалите такое письмо.



Напомним,

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