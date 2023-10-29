Над Миколаївщиною уночі ППО збила два "шахеди"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У небі над Миколаїщиною у ніч на 29 жовтня українські зенітники знищили два ударні дрони типу "шахед". Про це повідомили у Силах оборони півдня, передає УНН.
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Зазначається, що вночі ворог намагався завдати дронових ударів по Україні.
Підрозділами повітряного командування "Південь" в складі Сил оборони знищено ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" в небі над Миколаївщиною.
Влучань в зоні відповідальності не допущено.
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Додамо
у ніч на 29 жовтня близько 2.00 ночі Сили оборони півдня повідомили про роботу ППО в регіоні.