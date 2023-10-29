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Над Николаевской областью ночью ПВО сбила два "шахеда"

Киев • УНН

 • 48315 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В небе над Николаевщиной в ночь на 29 октября украинские зенитчики уничтожили два ударных дрона типа "шахед". Об этом сообщили в Силах обороны юга, передает УНН.

Над Николаевской областью ночью ПВО сбила два "шахеда"

Детали

Отмечается, что ночью враг пытался нанести дроновые удары по Украине.

Подразделениями воздушного командования "Юг" в составе Сил обороны уничтожено ударных БпЛА типа "Shahed-131/136" в небе над Николаевщиной.

Попаданий в зоне ответственности не допущено.

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Добавим

В ночь на 29 октября около 2.00 ночи Силы обороны юга сообщили о работе ПВО в регионе. 

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