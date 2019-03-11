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Над Індією збили вже четвертий пакистанський безпілотник

Над Індією збили вже четвертий пакистанський безпілотник

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Запущений з території Пакистану безпілотний літальний апарат збили в неділю ввечері в небі над північно-західним індійським штатом Раджастхан. Про це повідомляє телеканал NDTV, передає УНН.

Відзначається, що це вже четвертий раз, коли пакистанський безпілотник, перехоплений над індійської територією з 26 лютого, коли ВПС Індії завдали удару по табору бойовиків поблизу пакистанського міста Балакот.

Уламки апарату впали на дах житлового будинку. За словами представників місцевої поліції, поки ні про які постраждалих не повідомляється.

Раніше військові збивали пакистанські безпілотники 4 березня і 26 лютого.

Як повідомляв УНН, третя спроба збити літальний апарат сталася в суботу, 9 березня в північно-західному індійському штаті Раджастхан.

Нагадаємо, зростання напруженості у відносинах між Індією і Пакистаном почалось після того, як 14 лютого терорист-смертник в Джамму і Кашмірі атакував на замінованому автомобілі колону індійських військових. Відповідальність за атаку, яка забрала життя понад 40 осіб, взяла на себе угрупування "Джаїш-е-Мухаммад" ("Армія Мухаммеда"), яке виступає за відділення штату від Індії. В Нью-Делі звинуватили Ісламабад в підтримці бойовиків цього угруповання, бездіяльності пакистанської влади щодо терористів.

26 лютого ВПС Індії завдали удару по табору цього угруповання на пакистанській території. 27 лютого Пакистан заявив, що ВПС країни у відповідь на дії індійської сторони завдали ударів по військових об'єктах в штаті Джамму і Кашмір. За підсумками повітряного бою, який став першим масовим зіткненням ВПС двох країн з часів третьої індо-пакистанського війни 1971 року, Нью-Делі й Ісламабад виступили з твердженнями, що збили літаки один одного.

Конфлікт між Індією і Пакистаном пов'язаний з неврегульованим статусом Кашміру. Обидві країни претендують на повний контроль над цією територією. Ситуація ускладнюється тим, що як Індія, так і Пакистан володіють ядерною зброєю.

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