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Над Индией сбили уже четвертый пакистанский беспилотник

Над Индией сбили уже четвертый пакистанский беспилотник

Киев  •  УНН

 • 8668 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Запущенный с территории Пакистана беспилотный летательный аппарат сбили в воскресенье вечером в небе над северо-западным индийским штатом Раджастхан. Об этом сообщает телеканал NDTV, передает УНН.

Отмечается, что это уже четвертый раз, когда пакистанский безпилотник, перехваченный над индийской территорией с 26 февраля, когда ВВС Индии нанесли удар по лагерю боевиков близ пакистанского города Балакот.

Обломки аппарата упали на крышу жилого дома. По словам представителей местной полиции, пока ни о каких пострадавших не сообщается.

Ранее военные сбивали пакистанские беспилотники 4 марта и 26 февраля.

Как сообщал УНН, третья попытка сбить летательный аппарат произошла в субботу, 9 марта в северо-западном индийском штате Раджастхан. 

Напомним, рост напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном начался после того, как 14 февраля террорист-смертник в Джамму и Кашмире атаковал на заминированном автомобиле колонну индийских военных. Ответственность за атаку, которая унесла жизни более 40 человек, взяла на себя группировка "Джаиш-э-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда"), которая выступает за отделение штата от Индии. В Нью-Дели обвинили Исламабад в поддержке боевиков этой группировки, бездействия пакистанских властей в отношении террористов.

26 февраля ВВС Индии нанесли удар по лагерю этой группировки на пакистанской территории. 27 февраля Пакистан заявил, что ВВС страны в ответ на действия индийской стороны нанесли удары по военным объектам в штате Джамму и Кашмир. По итогам воздушного боя, который стал первым массовым столкновением ВВС двух стран со времен третьей индо-пакистанской войны 1971 года, Нью-Дели и Исламабад выступили с утверждениями, что сбили самолеты друг друга.

Конфликт между Индией и Пакистаном связан с неурегулированным статусом Кашмира. Обе страны претендуют на полный контроль над этой территорией. Ситуация осложняется тем, что как Индия, так и Пакистан обладают ядерным оружием.

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