Начальнику Кропивницького СІЗО оголосили підозру через масовий бунт ув’язнених
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Керівник Кропивницького СІЗО підозрюється у службовій недбалості, що призвело до масового бунту ув’язнених. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Кіровоградської області, передає УНН.
"За процесуального керівництва прокуратури Кіровоградської області начальнику ДУ "Кропивницький слідчий ізолятор" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України)", – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, начальник СІЗО не забезпечив порядок тримання під вартою та не усунув порушення, які неодноразово виявляли під час перевірок.
"За даними правоохоронців, вказані порушення стали причиною подій у грудні 2019 року, коли у стінах СІЗО один із ув’язнених самовільно залишив камеру та у кабінеті психолога наніс жінці тілесні ушкодження, підбурюючи інших ув’язнених до протиправних дій та бунту. Тоді в слідчому ізоляторі сталися масові заворушення, у результаті яких було пошкоджено майно держустанови", – нагадали у прокуратурі.
В відомстві додали, що наразі вирішується питання щодо обрання керівнику СІЗО запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.
Як повідомляв УНН, 17 грудня 2019 року у Кропивницькому СІЗО один із в’язнів побив жінку-психолога та закликав до непокори інших. Під час придушення бунту в Кропивницькому СІЗО постраждали понад 80 людей.