Начальнику Кропивницкого СИЗО объявили подозрение из-за массового бунта заключенных
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Руководитель Кропивницкого СИЗО подозревается в служебной халатности, что привело к массовому бунту заключенных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кировоградской области, передает УНН.
"Под процессуальным руководством прокуратуры Кировоградской области начальнику ГУ "Кропивницкий следственный изолятор" сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, начальник СИЗО не обеспечил порядок содержания под стражей и не устранил нарушения, которые неоднократно выявляли во время проверок.
"По данным правоохранителей, указанные нарушения стали причиной событий в декабре 2019 года, когда в стенах СИЗО один из заключенных самовольно покинул камеру и в кабинете психолога нанес женщине телесные повреждения, подстрекая других заключенных к противоправным действиям и бунту. Тогда в следственном изоляторе произошли массовые беспорядки, в результате которых было повреждено имущество госучреждения", - напомнили в прокуратуре.
В ведомстве добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании руководителю СИЗО меры пресечения и отстранении его от занимаемой должности.
Как сообщал УНН, 17 декабря 2019 в Кропивницком СИЗО один из заключенных избил женщину-психолога и призвал к неповиновению других. Во время подавления бунта в Кропивницком СИЗО пострадали более 80 человек.