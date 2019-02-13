НАБУ викликає Онищенка

Детектив Володимир Вітковський викликає підозрюваного Онищенка до НАБУ на 11 годину 16 лютого для вручення обвинувального акта у кримінальному провадженні.

Як повідомляв УНН, у НАБУ заявили про завершення справи стосовно Онищенка.



Нагадаємо, 26 липня 2018 року НАБУ завершило досудове розслідування стосовно Олександра Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання державних коштів під час видобутку та продажу природного газу у межах договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування" (так звана "газова справа").