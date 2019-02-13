НАБУ вызывает Онищенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро вызывает для вручения обвинительного акта народного депутата Александра Онищенко. Соответствующая повестка обнародована в Правительственном курьере, передает УНН.
Детектив Владимир Витковский вызывает подозреваемого Онищенко в НАБУ на 11 часов 16 февраля для вручения обвинительного акта в уголовном производстве.
Как сообщал УНН, в НАБУ заявили о завершении дела про Онищенко.
Напомним, 26 июля 2018 НАБУ завершило досудебное расследование в отношении Александра Онищенко, подозреваемого в организации коррупционной схемы по хищению государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргаздобыча" (так называемая "газовое дело").