НАБУ проводить обшуки в Окружному адміністративному суді Києва - адвокат

Цитата

“Подзвонили з ОАСК який ми супроводжуємо з 2015 року. НАБУ на чолі з детективом Шмитько, знову там проводить обшук. Спецназ, автомати, ломи, все як завжди”, — написав Кравець.

Зазначимо, що УНН намагається отримати коментар у НАБУ.

Доповнення

У минулому році в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки в “справах Майдану”.

Нагадаємо, 17 липня 2020 року прокурорами САП і детективами НАБУ повідомлено про підозру чолі Окружного адміністративного суду міста Києва (далі — ОАСК), його заступнику, п’яти суддям ОАСК і голові Державної судової адміністрації України.

17 березня 2021 року завершено слідство у справі про зловживання в ОАСК, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації та зловживання впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м.Києва в змові з рядом інших осіб.