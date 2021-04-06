НАБУ проводить обшуки в Окружному адміністративному суді Києва - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив адвокат Ростислав Кравець, передає УНН.
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“Подзвонили з ОАСК який ми супроводжуємо з 2015 року. НАБУ на чолі з детективом Шмитько, знову там проводить обшук. Спецназ, автомати, ломи, все як завжди”, — написав Кравець.
Зазначимо, що УНН намагається отримати коментар у НАБУ.
Доповнення
У минулому році в Окружному адміністративному суді Києва проводилися обшуки в “справах Майдану”.
Нагадаємо, 17 липня 2020 року прокурорами САП і детективами НАБУ повідомлено про підозру чолі Окружного адміністративного суду міста Києва (далі — ОАСК), його заступнику, п’яти суддям ОАСК і голові Державної судової адміністрації України.
17 березня 2021 року завершено слідство у справі про зловживання в ОАСК, а саме фактів вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації та зловживання впливом головою і суддями Окружного адміністративного суду м.Києва в змові з рядом інших осіб.